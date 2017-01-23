"Магнитка" в гостях обыграла "Локомотив"

Магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Локомотив" - 4:1. Решающую шайбу забросил защитник Сергей Терещенко.
"Магнитка" прервала серию "Локо" из пяти побед кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" Мг (Магнитогорск) - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Семин - 15 (Ли), 21:17 - 0:1. Кадейкин - 4, 31:43 - 1:1. Терещенко - 6 (Тимкин, Филиппи), 32:07 - 1:2. Коварж - 23 (Антипин, Мозякин), 33:51 - 1:3. Тимкин - 8 (п.в.), 59:52 - 1:4.
Вратари: Мурыгин (58:14 - 59:52) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 29 (10+10+9) - 38 (12+16+10).
Судьи: Гебеи, Конц.
23 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".