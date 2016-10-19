"Магнитка" уступила второй раз подряд, потерпев поражение от "Адмирала"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" - 3:0. Данное поражение стало вторым подряд для подопечных Ильи Воробьева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ткачев - 9 (бол., Саболич, Блум), 2:44 - 1:0. Фисенко - 3 (Саболич), 5:06 - 2:0. Бартулис - 2 (Яковлев), 34:42 - 3:0.

Вратари: Бобков - Кошечкин (55:49 - 57:41).

Штраф: 14 - 21.

Броски: 25 (13+6+6) - 29 (4+10+15).

Судьи: Гебеи, Наумов.

19 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".