19:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" уступила "Трактору",
несмотря на 999-е очко Мозякина

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"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом". Счет во встрече открыл форвард "Магнитки" Сергей Мозякин. Для 35-летнего форварда это 48-я шайба в текущем турнире и 999-е очко в чемпионатах России. У хозяев отличились нападающие Пол Щехура и Артем Пеньковский.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мозякин - 48 (бол., Ли, Зарипов), 28:53 - 0:1. Пеньковский - 5 (бол., Кольцов), 47:14 - 1:1. Щехура - 14 (Якуценя, Кручинин), 54:12 - 2:1.

Вратари: Францоуз - Кошечкин (58:16 - 58:52, 59:11 - 59:59).

Штраф: 18 - 12.

Броски: 34 (13+10+11) - 25 (9+10+6).

Судьи: Акузовский, Букин.

15 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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