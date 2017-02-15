"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом". Счет во встрече открыл форвард "Магнитки" Сергей Мозякин. Для 35-летнего форварда это 48-я шайба в текущем турнире и 999-е очко в чемпионатах России. У хозяев отличились нападающие Пол Щехура и Артем Пеньковский.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мозякин - 48 (бол., Ли, Зарипов), 28:53 - 0:1. Пеньковский - 5 (бол., Кольцов), 47:14 - 1:1. Щехура - 14 (Якуценя, Кручинин), 54:12 - 2:1.

Вратари: Францоуз - Кошечкин (58:16 - 58:52, 59:11 - 59:59).

Штраф: 18 - 12.

Броски: 34 (13+10+11) - 25 (9+10+6).

Судьи: Акузовский, Букин.

15 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.