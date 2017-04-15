"Магнитка": "Свисток, которого не было"

Пресс-служба магнитогорского "Металлурга" опубликовала обзор четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3, 1-3). "Магнитка" критично отозвалась о судействе встречи.

"Жаль, но финальное действие осталось не за игроками. На 52-й минуте Данис Зарипов получает удаление (?) за атаку игрока, не владеющего шайбой – Вадим Шипачев убедительно упал после, вероятно, касания с 25-м номером "Магнитки" – качество нынешних повторов из Санкт-Петербурга не позволяет судить четко. На 53-й минуте Патрик Херсли заряжает издали, шайба попадает в шлем Кошечкина, судейский свисток молчит, Динар Хафизуллин добивает в пустые ворота не реагирующего вратаря. 3:2", – говорится в статье.

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