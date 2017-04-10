"Магнитка" сравняла счет в финале Кубка Гагарина со СКА

Во втором матче финала Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" обыграл СКА со счетом 3:1. В составе "Магнитки" заброшенными шайбами отметились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала. Единственный гол армейцев забил Вадим Шипачев.
Команда Ильи Воробьева сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина – 1-1. Следующая игра состоится 12 апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Второй матч
"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Коварж – 10 (бол., Ли), 7:20 – 1:0. Шипачев – 4 (бол., Ковальчук, Гусев), 11:40 – 1:1. Калетник – 2 (мен., Осала), 37:17 – 2:1. Сантала – 1 (п.в., Тимкин, Бирюков), 58:49 – 3:1.
Вратари: Кошечкин – Шестеркин (58:34 – 58:49, 58:56).
Штраф: 12 – 6.
Броски: 17 (2+8+7) – 44 (17+11+16).
Судьи: Гашилов, Гофман.
10 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Счет в серии: 1-1 (4:5).
Александр 7
Попал только на третий период матча...Мне одному показалось, что судья минимум три раза не заметил 100 % нарушений со стороны СКА и не удалял игроков из этой команды за третий период ??? Или судья действительно судил за газпромовских миллионеров ???
23:20
Mr. Hockey
причём информация о контрактах имеется в открытом доступе(правда не знаю насколько достоверная),Ковальчук,Дацюк и Войнов на троих получают 14,5млн $ при потолке зарплат чуть больше 15 млн$. И я не говорю,что они заслуживают этих денег,как по мне то каждый заслуживает столько денег,сколько ему дают. Я говорю о том,что организация под названием хк Ска ложили на потолок зарплат.
23:16
Mr. Hockey
А при чём здесь чужое-не чужое？я про то,что многие удивляются соотношению бросков в этом матче,а какое соотношение может быть если команда СКА может позволить себе иметь кого угодно в команде. А тут уже даже заголовки,типа "возили мордой об лёд" и т.д.
23:09
filipsta
мр хоккей зачем считать чужое?никто не спрашивал какие зп у лидеров миг,локо,цска,динамо
22:58
Mr. Hockey
Сегодня утром прочитал новость от президента хк Локомотив про потолок зарплат,никогда точно не знал какой он в кхл,но предполагал,что СКА под него не вмещается. В новости написано,что потолок 950 миллионов рублей,это чуть больше 15 млн$. Я точно не знаю какие зарплаты в СКА,но если рассуждать логически:Ковальчук и Дацюк точно получают минимум по 3 млн$,Войнов где-то 2млн$,ОСА Прохоркина не стал перебивать не бедный Салават,тоже 1,5-2млн$,Дадонов и Шипачёв просят в нхл 3,5 и 5,5 соответственно(пусть здесь они получают в 2раза меньше,это 4,5 млн$ на двоих). Вот уже и упёрлись макушкой в потолок,а это всего 6 игроков. И как вы хотите,чтобы против них играли,понятно будут играть от обороны. Если одна команда имеет неограниченный во всех смыслах бюджет,понятно она будет иметь преимущество,а вы считаете броски,постыдились бы.
22:43
Иппон2
Судейство было ровное.
21:58
Иппон2
Коварж сегодня особенно возбужденным был на льду, как и Любитель Уток. С головой оба перестали дружить. Печалька, чё.(
21:55
Иппон2
Что за народ? Одно дело порадоваться за Магнитку, за Васю, за Мозяку и Зарипова, другое- обгадить его соперника. Больных и ущербных многовато. Печалька, чё.(
21:52
Иппон2
Половина динамиков здесь, отплакались и отрыдались, теперь типа за ММГ, ну-ну.
21:49
Иппон2
Джордан. Приколист, чё, респект. Это про туза со стальными яйцами. Прямо ледовое братство.)
21:47
jordan.jr
Стальные яйца едут в питер, чтобы отправить болельщиков Ска полетать в космос в день их праздника, у нас всегда есть туз, ждите
21:26
adamantane'
Знаток1964 СКА....успокоило...расплакавшегося Воробьева.....после первого матча.....Дальше уже игра будет в одни ворота 19:47 _________________________А точно ли ты Знаток? ;) Если так безапелляционно пишешь...
20:55
adamantane'
filipsta болелы Магнитки надейтесь только на Васю,на удачу надеется не стоит 20:42 _______________________Надется, может, и не стоит, а вот надеяться очень даже можно ;)))
20:46
adamantane'
Vosstavshiy iz Bana-2 adamantane' gretzkyfan Во втором поставил на Магнитку и снова результат стопроцентный, смотрим дальше. 19:42 _______________________________________Да, помню, ты приводил свои прогнозы - пока угадываешь исход, молодец) 20:38 удивителен мир.Когда я выкладывал прогнозы ни одна**************** спасибо не сказала.А тут молодец! Запомню,злее буду 20:40 _____________________________Ну так я и не ставлю деньги))) На тотализаторах не играю.
20:44
filipsta
Монте Кристо;прошли Мент ОПГ;Локо ОПГ;ММГ ОПГ следующая...ха
20:44
adamantane'
Да что вы пишете "с такой игрой ничего не светит"? Это плей-офф, причём финал! Здесь можно в одной игре 1:8 проиграть, а в следующей хоть натужно, со скрипом, но выиграть.
20:43
Adios Amigos R...
Норм. Урал с победой! И - держать!!!
20:42
filipsta
болелы Магнитки надейтесь только на Васю,на удачу надеется не стоит
20:42
Vosstavshiy iz Bana-2
adamantane' gretzkyfan Во втором поставил на Магнитку и снова результат стопроцентный, смотрим дальше. 19:42 _______________________________________Да, помню, ты приводил свои прогнозы - пока угадываешь исход, молодец) 20:38 удивителен мир.Когда я выкладывал прогнозы ни одна**************** спасибо не сказала.А тут молодец! Запомню,злее буду
20:40
adamantane'
740 Победители второго матча получали всегда кубок .... Прикольная статистика. 19:52 ___________________________________Вот бы и сейчас она не нарушилась!
20:39
Vosstavshiy iz Bana-2
serjio_1704 Свинству Бой! А нам в каждой и не надо. Ещё в трёх будет достаточно! 20:19 много три игры.Не верю что ска сможет отдать три встречи.Но магнитке все равно удачи!!!
20:38
adamantane'
gretzkyfan Во втором поставил на Магнитку и снова результат стопроцентный, смотрим дальше. 19:42 _______________________________________Да, помню, ты приводил свои прогнозы - пока угадываешь исход, молодец)
20:38
Монте-Кристо(Мститель) .
Кстати, интересно. При запросе в Яндексе "Питерская ОПГ" сразу на первом месте всплывает фото с Чубайсом, Собчаком и ВВП. Ха-ха...
20:28
Duckhunter68
Гаттузик, это ты больной на всю голову, с перхотью и вшами, дебилушка!
20:27
Монте-Кристо(Мститель) .
Свинству Бой! ............... Сосиска. И сие неизбежно. Питерское ОПГ обречено. А вместе с ним Политпроекты Зенит и СКА. Обратный отсчет пошел. Члены ОПГ даже до Гааги не доедут. А Политпроеты распустят. Запретят их существование пожизненно. Будете за Тосно болеть и за Динамо СПб.
20:23
adamantane'
dym2105 Айртон- ты вообще в хоккее понимаешь???????? 19:41 _______________________________Да он просто потроллил - сделал вброс, чтобы комментариев было побольше).
20:23
adamantane'
shiko56 Мне вообще пофиг, но теперь буду за СКА, за хоккей. Соотношение бросков 17:44 и победа. Как Ростов в футболе. Играют не красиво, но бойцы не отнимешь.Особо не следу, подскажите как Магнитка стала чемпионом, также поодбивались,запустили шепунка и все..чемпионы? 19:33 ______________________________________И что с этого соотношения бросков? В прошлом матче зато "Магнитка" по многим показателям была либо на одном уровне с СКА, либо лучше - и что, помогло?
20:21
adamantane'
"Магнитку" с победой!
20:19
serjio_1704
Свинству Бой! А нам в каждой и не надо. Ещё в трёх будет достаточно!
20:19
Свинству Бой!
И что тут забили больные на всю голову мусора! У людей вместо головы с мозгами потная сальная фуражка с кокардой , а под ней перхоть и гниды в сальных волосиках.
20:15