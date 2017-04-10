19:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" сравняла счет в финале Кубка Гагарина со СКА

Сегодня. Магнитогорск. "Металлург" Мг - СКА - 3:1. "Магнитка" сравняла счет в серии со СКА. Фото Официальный сайт магнитогорского "Металлурга".
Сегодня. Магнитогорск. "Металлург" Мг - СКА - 3:1. "Магнитка" сравняла счет в серии со СКА. Фото Официальный сайт магнитогорского "Металлурга".
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Во втором матче финала Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" обыграл СКА со счетом 3:1. В составе "Магнитки" заброшенными шайбами отметились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала. Единственный гол армейцев забил Вадим Шипачев.

Команда Ильи Воробьева сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина – 1-1. Следующая игра состоится 12 апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Второй матч

"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коварж – 10 (бол., Ли), 7:20 – 1:0. Шипачев – 4 (бол., Ковальчук, Гусев), 11:40 – 1:1. Калетник – 2 (мен., Осала), 37:17 – 2:1. Сантала – 1 (п.в., Тимкин, Бирюков), 58:49 – 3:1.

Вратари: Кошечкин – Шестеркин (58:34 – 58:49, 58:56).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 17 (2+8+7) – 44 (17+11+16).

Судьи: Гашилов, Гофман.

10 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 1-1 (4:5).

Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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КОММЕНТАРИИ (61)
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Александр 7

Попал только на третий период матча...Мне одному показалось, что судья минимум три раза не заметил 100 % нарушений со стороны СКА и не удалял игроков из этой команды за третий период ??? Или судья действительно судил за газпромовских миллионеров ???

23:20

Mr. Hockey

причём информация о контрактах имеется в открытом доступе(правда не знаю насколько достоверная),Ковальчук,Дацюк и Войнов на троих получают 14,5млн $ при потолке зарплат чуть больше 15 млн$. И я не говорю,что они заслуживают этих денег,как по мне то каждый заслуживает столько денег,сколько ему дают. Я говорю о том,что организация под названием хк Ска ложили на потолок зарплат.

23:16

Mr. Hockey

А при чём здесь чужое-не чужое&#65311;я про то,что многие удивляются соотношению бросков в этом матче,а какое соотношение может быть если команда СКА может позволить себе иметь кого угодно в команде. А тут уже даже заголовки,типа "возили мордой об лёд" и т.д.

23:09

filipsta

мр хоккей зачем считать чужое?никто не спрашивал какие зп у лидеров миг,локо,цска,динамо

22:58

Mr. Hockey

Сегодня утром прочитал новость от президента хк Локомотив про потолок зарплат,никогда точно не знал какой он в кхл,но предполагал,что СКА под него не вмещается. В новости написано,что потолок 950 миллионов рублей,это чуть больше 15 млн$. Я точно не знаю какие зарплаты в СКА,но если рассуждать логически:Ковальчук и Дацюк точно получают минимум по 3 млн$,Войнов где-то 2млн$,ОСА Прохоркина не стал перебивать не бедный Салават,тоже 1,5-2млн$,Дадонов и Шипачёв просят в нхл 3,5 и 5,5 соответственно(пусть здесь они получают в 2раза меньше,это 4,5 млн$ на двоих). Вот уже и упёрлись макушкой в потолок,а это всего 6 игроков. И как вы хотите,чтобы против них играли,понятно будут играть от обороны. Если одна команда имеет неограниченный во всех смыслах бюджет,понятно она будет иметь преимущество,а вы считаете броски,постыдились бы.

22:43

Иппон2

Судейство было ровное.

21:58

Иппон2

Коварж сегодня особенно возбужденным был на льду, как и Любитель Уток. С головой оба перестали дружить. Печалька, чё.(

21:55

Иппон2

Что за народ? Одно дело порадоваться за Магнитку, за Васю, за Мозяку и Зарипова, другое- обгадить его соперника. Больных и ущербных многовато. Печалька, чё.(

21:52

Иппон2

Половина динамиков здесь, отплакались и отрыдались, теперь типа за ММГ, ну-ну.

21:49

Иппон2

Джордан. Приколист, чё, респект. Это про туза со стальными яйцами. Прямо ледовое братство.)

21:47

jordan.jr

Стальные яйца едут в питер, чтобы отправить болельщиков Ска полетать в космос в день их праздника, у нас всегда есть туз, ждите

21:26

adamantane'

Знаток1964 СКА....успокоило...расплакавшегося Воробьева.....после первого матча.....Дальше уже игра будет в одни ворота 19:47 _________________________А точно ли ты Знаток? ;) Если так безапелляционно пишешь...

20:55

adamantane'

filipsta болелы Магнитки надейтесь только на Васю,на удачу надеется не стоит 20:42 _______________________Надется, может, и не стоит, а вот надеяться очень даже можно ;)))

20:46

adamantane'

Vosstavshiy iz Bana-2 adamantane' gretzkyfan Во втором поставил на Магнитку и снова результат стопроцентный, смотрим дальше. 19:42 _______________________________________Да, помню, ты приводил свои прогнозы - пока угадываешь исход, молодец) 20:38 удивителен мир.Когда я выкладывал прогнозы ни одна**************** спасибо не сказала.А тут молодец! Запомню,злее буду 20:40 _____________________________Ну так я и не ставлю деньги))) На тотализаторах не играю.

20:44

filipsta

Монте Кристо;прошли Мент ОПГ;Локо ОПГ;ММГ ОПГ следующая...ха

20:44

adamantane'

Да что вы пишете "с такой игрой ничего не светит"? Это плей-офф, причём финал! Здесь можно в одной игре 1:8 проиграть, а в следующей хоть натужно, со скрипом, но выиграть.

20:43

Adios Amigos R...

Норм. Урал с победой! И - держать!!!

20:42

filipsta

болелы Магнитки надейтесь только на Васю,на удачу надеется не стоит

20:42

Vosstavshiy iz Bana-2

adamantane' gretzkyfan Во втором поставил на Магнитку и снова результат стопроцентный, смотрим дальше. 19:42 _______________________________________Да, помню, ты приводил свои прогнозы - пока угадываешь исход, молодец) 20:38 удивителен мир.Когда я выкладывал прогнозы ни одна**************** спасибо не сказала.А тут молодец! Запомню,злее буду

20:40

adamantane'

740 Победители второго матча получали всегда кубок .... Прикольная статистика. 19:52 ___________________________________Вот бы и сейчас она не нарушилась!

20:39

Vosstavshiy iz Bana-2

serjio_1704 Свинству Бой! А нам в каждой и не надо. Ещё в трёх будет достаточно! 20:19 много три игры.Не верю что ска сможет отдать три встречи.Но магнитке все равно удачи!!!

20:38

adamantane'

gretzkyfan Во втором поставил на Магнитку и снова результат стопроцентный, смотрим дальше. 19:42 _______________________________________Да, помню, ты приводил свои прогнозы - пока угадываешь исход, молодец)

20:38

Монте-Кристо(Мститель) .

Кстати, интересно. При запросе в Яндексе "Питерская ОПГ" сразу на первом месте всплывает фото с Чубайсом, Собчаком и ВВП. Ха-ха...

20:28

Duckhunter68

Гаттузик, это ты больной на всю голову, с перхотью и вшами, дебилушка!

20:27

Монте-Кристо(Мститель) .

Свинству Бой! ............... Сосиска. И сие неизбежно. Питерское ОПГ обречено. А вместе с ним Политпроекты Зенит и СКА. Обратный отсчет пошел. Члены ОПГ даже до Гааги не доедут. А Политпроеты распустят. Запретят их существование пожизненно. Будете за Тосно болеть и за Динамо СПб.

20:23

adamantane'

dym2105 Айртон- ты вообще в хоккее понимаешь???????? 19:41 _______________________________Да он просто потроллил - сделал вброс, чтобы комментариев было побольше).

20:23

adamantane'

shiko56 Мне вообще пофиг, но теперь буду за СКА, за хоккей. Соотношение бросков 17:44 и победа. Как Ростов в футболе. Играют не красиво, но бойцы не отнимешь.Особо не следу, подскажите как Магнитка стала чемпионом, также поодбивались,запустили шепунка и все..чемпионы? 19:33 ______________________________________И что с этого соотношения бросков? В прошлом матче зато "Магнитка" по многим показателям была либо на одном уровне с СКА, либо лучше - и что, помогло?

20:21

adamantane'

"Магнитку" с победой!

20:19

serjio_1704

Свинству Бой! А нам в каждой и не надо. Ещё в трёх будет достаточно!

20:19

Свинству Бой!

И что тут забили больные на всю голову мусора! У людей вместо головы с мозгами потная сальная фуражка с кокардой , а под ней перхоть и гниды в сальных волосиках.

20:15

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