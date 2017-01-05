"Магнитка" с минимальным счетом обыграла "Нефтехимик"

Магнитогорский "Металлург" на выезде нанес поражение "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:0. Единственную шайбу забросил Ян Коварж за 19 секунд до конца третьего периода.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Коварж – 20 (бол., Мозякин), 59:41 – 0:1.
Вратари: Кареев (59:41) – Кошечкин.
Штраф: 8 – 10.
Броски: 32 (12+8+12) – 38 (13+15+10).
Судьи: Ержабек, Соин.
5 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
aloveku
даже жалко стало НХ, на последних секундах, на таком глупом удалении. Не знаю, нужны ли им очки сейчас, но такое обидное поражение, хоть и смотрел краем глаза
19:28
зритель1
молодцы! гол-красавец!
19:25