"Магнитка" с минимальным счетом обыграла "Нефтехимик"

Магнитогорский "Металлург" на выезде нанес поражение "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:0. Единственную шайбу забросил Ян Коварж за 19 секунд до конца третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Коварж – 20 (бол., Мозякин), 59:41 – 0:1.

Вратари: Кареев (59:41) – Кошечкин.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 32 (12+8+12) – 38 (13+15+10).

Судьи: Ержабек, Соин.

5 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".