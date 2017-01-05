19:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" с минимальным счетом обыграла "Нефтехимик"

0
0
0
2

Магнитогорский "Металлург" на выезде нанес поражение "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:0. Единственную шайбу забросил Ян Коварж за 19 секунд до конца третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Коварж – 20 (бол., Мозякин), 59:41 – 0:1.

Вратари: Кареев (59:41) – Кошечкин.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 32 (12+8+12) – 38 (13+15+10).

Судьи: Ержабек, Соин.

5 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/calendar/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

aloveku

даже жалко стало НХ, на последних секундах, на таком глупом удалении. Не знаю, нужны ли им очки сейчас, но такое обидное поражение, хоть и смотрел краем глаза

19:28

зритель1

молодцы! гол-красавец!

19:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ