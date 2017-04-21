"Магнитка" реконструирует нападение и оборону

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что клуб займется реконструкцией состава перед следующим сезоном КХЛ. По его словам, обновления требуют линии защиты и нападения.

– Наша цель – бороться за Кубок Гагарина. Ищем, думаем, смотрим, подбираем, решаем, разговариваем, ночью не спим, работаем круглые сутки, – цитирует ТАСС Величкина. – Усиление – не совсем подходящее слово, скорее это реконструкция. Неизменной останется вратарская линия, будут реконструированы оборона и нападение.