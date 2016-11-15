"Магнитка" разгромила "Сочи"

"Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл магнитогорскому "Металлургу". Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин набрал 3 (1+2) очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Голы: Зарипов - 6 (Коварж, Мозякин), 2:38 - 0:1. Терещенко - 5 (бол., Семин, Филиппи), 16:22 - 0:2. Ден. Казионов - 8 (Платонов, Береглазов), 17:18 - 0:3. Мозякин - 21 (Коварж, Антипин), 48:20 - 0:4. Хабаров - 1 (Зарипов, Мозякин), 50:47 - 0:5.
Вратари: Барулин) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 32 (8+16+8) - 46 (22+12+12).
Судьи: Овчинников, Одиньш.
15 ноября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".