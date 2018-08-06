"Магнитка" разгромила сборную Италии в товарищеском матче

Магнитогорский "Металлург" разгромил сборную Италии со счетом 7:0 в товарищеском матче. В составе победителей дублем отметился Павел Дорофеев, по шайбе забросили Никита Бобряшов, Юрий Платонов, Максим Матушкин, Никита Язьков и Владислав Дюкарев.

Товарищеский матч

Италия – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Голы: Дорофеев – 1 (Игошев), 1:42 – 0:1. Бобряшов – 1 (Расмуссен), 8:25 – 0:2. Дорофеев – 2, 32:04 – 0:3. Ю. Платонов – 1 (Калетник), 38:01 – 0:4. Матушкин – 1, 53:11 – 0:5. Язьков – 1 (Варфоломеев), 54:14 – 0:6. Дюкарев – 1 (бол., Пакаринен, Ольшанский), 58:52 – 0:7.

Вратари: Трагуст – Нечистовский.

6 августа. Гармиш-Партенкирхен. Olympia Eissport Centrum.