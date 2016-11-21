"Магнитка" разгромила московское "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил московское "Динамо". Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин записал на свой счет 3 (1+2) очка. Отметим, что бело-голубые не могут выиграть в Магнитогорске уже пять лет (с 10 октября 2011 года).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Динамо" (Москва) – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Антипин - 4, 9:24 - 1:0. Зарипов - 7 (бол., Мозякин, Коварж), 12:55 - 2:0. Филиппи - 2, 24:19 - 3:0. Мозякин - 25 (бол., Ли, Зарипов), 35:59 - 4:0. Коварж - 16 (бол., Мозякин, Ли), 45:12 - 5:0.

Вратари: Самсонов - Заливин.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (14+11+5) - 35 (10+14+11).

Судьи: Белов, Гусев.

21 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".