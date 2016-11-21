"Магнитка" разгромила московское "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил московское "Динамо". Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин записал на свой счет 3 (1+2) очка. Отметим, что бело-голубые не могут выиграть в Магнитогорске уже пять лет (с 10 октября 2011 года).
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) – "Динамо" (Москва) – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Антипин - 4, 9:24 - 1:0. Зарипов - 7 (бол., Мозякин, Коварж), 12:55 - 2:0. Филиппи - 2, 24:19 - 3:0. Мозякин - 25 (бол., Ли, Зарипов), 35:59 - 4:0. Коварж - 16 (бол., Мозякин, Ли), 45:12 - 5:0.
Вратари: Самсонов - Заливин.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 30 (14+11+5) - 35 (10+14+11).
Судьи: Белов, Гусев.
21 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Знаток1964
Динамо с такой результативностью......рискует в плей-офф не попасть в этом сезоне
20:10
зритель1
500 будет,обязательно,но пока рано.
20:09
Димано
Позор!!!! Орех уходи
20:04
MAYERICK
Столичное болото топает по пути футбольных урн - будем рады вас видеть в ВХЛ в следующем сезоне...........
19:58
БигБосс
500-я официальная шайба Мозякина во взрослой карьере. РЕСПЕКТ.
19:38