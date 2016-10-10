"Магнитка" разгромила "Автомобилист"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Автомобилист" – 6:0. Подопечные Андрея Разина потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах. "Магнитка" одержала третью победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Ли - 4 (бол., Коварж), 10:45 - 1:0. Мозякин - 14 (Коварж), 17:25 - 2:0. Осала - 4 (Терещенко, Ден. Казионов), 29:43 - 3:0. Тимкин - 2 (Антипин, Осала), 30:30 - 4:0. Семин - 4 (бол., Филиппи, Береглазов), 51:16 - 5:0. Семин - 5 (Филиппи, Хабаров), 54:42 - 6:0.
Вратари: Кошечкин - Сохатский (Устинский, 29:43).
Штраф: 10 - 18.
Броски: 35 (11+17+7) - 26 (11+7+8).
Судьи: Наумов, Раводин.
10 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".
dianov
Птичку жалко (с)
20:15
cerr
Голов нет,но вы держитесь там парни,Авто-ВПЕРЕД!!!!!!!!!!!
20:08
историк79
Жалко категорию "В,С". Хорошая команда, злая. Тем приятнее её обыграть. Тем приятнее без вариантов для неё. Уверен в одном - Разина гнать нельзя, надо пережидать кризис.
19:47
Джон....Сильвер
По Автомобилисту проехали катком. Смотрел этот матч - удивительно, что только 6 забитых шайб. Превосходство Магнитки просто тотальное было.
19:30