19:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" разгромила "Автомобилист"

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Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Автомобилист" – 6:0. Подопечные Андрея Разина потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах. "Магнитка" одержала третью победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Ли - 4 (бол., Коварж), 10:45 - 1:0. Мозякин - 14 (Коварж), 17:25 - 2:0. Осала - 4 (Терещенко, Ден. Казионов), 29:43 - 3:0. Тимкин - 2 (Антипин, Осала), 30:30 - 4:0. Семин - 4 (бол., Филиппи, Береглазов), 51:16 - 5:0. Семин - 5 (Филиппи, Хабаров), 54:42 - 6:0.

Вратари: Кошечкин - Сохатский (Устинский, 29:43).

Штраф: 10 - 18.

Броски: 35 (11+17+7) - 26 (11+7+8).

Судьи: Наумов, Раводин.

10 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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dianov

Птичку жалко (с)

20:15

cerr

Голов нет,но вы держитесь там парни,Авто-ВПЕРЕД!!!!!!!!!!!

20:08

историк79

Жалко категорию "В,С". Хорошая команда, злая. Тем приятнее её обыграть. Тем приятнее без вариантов для неё. Уверен в одном - Разина гнать нельзя, надо пережидать кризис.

19:47

Джон....Сильвер

По Автомобилисту проехали катком. Смотрел этот матч - удивительно, что только 6 забитых шайб. Превосходство Магнитки просто тотальное было.

19:30

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