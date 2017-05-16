"Магнитка" провела переговоры с Зариповым

Вице-президент "Металлурга" из Магнитогорска Геннадий Величкин сообщил, что клуб провел переговоры с нападающим Данисом Зариповым о новом контракте. Срок соглашения 36-летнего форварда истек 30 апреля. В минувшем сезоне он набрал 85 (48+37) очков в 60 матчах регулярного чемпионата, а также 24 (7+17) очка в 17 играх Кубка Гагарина и дошел с клубом до финала, где уступил СКА.

- Мы думаем на эту тему, - цитирует "Р-Спорт" Величкина. - Все переговоры с Данисом мы провели. Он отдыхает. После чемпионата мира будем думать. Сейчас по этой ситуации есть много разных вопросов.