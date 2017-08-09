"Магнитка" проиграла Канаде в матче за третье место в Сочи

Магнитогорский "Металлург" уступил сборной Канады со счетом 1:3 в матче за третье место предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В составе победителей дубль оформил Мэйсон Рэймонд, одна шайба на счету Джастина Азеведо. В составе "Магнитки" гол на счету Сергея Терещенко.

Sochi Hockey Open

Матч за 3-е место

"Металлург" (Магнитогорск) – Канада – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Рэймонд – 1 (Эббетт, Брюле), 11:26 – 0:1. Терещенко – 1 (бол., Денисов, Эллисон), 26:55 – 1:1. Рэймонд – 2 (О`Делл, Кларк), 44:01 – 1:2. Азеведо – 2 (бол., п.в., Бак, Скотт), 59:16 – 1:3.

Вратари: Кошечкин (59:06 – 59:16) – Питерс (11:08 – 11:26).

9 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

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