"Магнитка" проиграла "Автомобилисту"

Магнитогорский "Металлург" уступил "Автомобилисту" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По шайбе забросили Рок Тичар и Анатолий Голышев. Для екатеринбуржцев победа стала третьей в сезоне, что позволило им возглавить таблицу Восточной конференции. "Магнитка" потерпела уже третье поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Тичар - 4 (Чесалин, Алексеев), 49:38 - 1:0. Голышев - 1 (бол., Турбин), 53:17 - 2:0.

Вратари: Сохатский - Кошечкин (59:20).

Штраф: 0 - 6.

Броски: 29 (7+14+8) - 41 (13+21+7).

Судьи: Акузовский, Беляев.

29 августа. Екатеринбург. КРК "Уралец".