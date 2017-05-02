"Магнитка" приступит к переговорам с Зариповым после его отдыха

Магнитогорский "Металлург" приступит к переговорам с нападающим команды Данисом Зариповым после того, как тот отдохнет после окончания текущего сезона. Контракт Зарипова с "Металлургом" истек 30 апреля.

- Зарипов отдыхает, восстанавливается, и как только, так сразу, - цитирует ТАСС вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

В сезоне-2016/17 Зарипов стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, забросив 15 шайб. В составе "Металлурга" форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистом нынешнего сезона.