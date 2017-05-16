"Магнитка" приобрела Николаса Шауса вместо Криса Ли

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что канадский защитник Крис Ли покинул клуб, его заменит американский хоккеист Николас Шаус. Также руководитель добавил, что клуб следит за развитием ситуации с форвардом Войтеком Вольски, получившим серьезную травму.

Контракт 36-летнего Ли истек 30 апреля. Шаус в сезоне-2016/17 выступал за "Пардубице". Он набрал 46 (9+37) очков в 62 матчах.

- Если Ли не подпишет контракт с клубом НХЛ, то шансы вернуться в Магнитогорск у него будут минимальные, - цитирует Величкина официальный сайт КХЛ. - По сути, на его позицию мы приобрели уже другого атакующего защитника – Шауса. Он тоже идет по стопам Криса Ли, последние годы успешно играл в европейских лигах, становился лучшим защитником-бомбардиром. Контракт рассчитан пока на один год. Нам надо присмотреться друг к другу. Если все будет отлично, мы конечно же продлим наше сотрудничество.

Что касается легионеров, то Ян Коварж и Томаш Филиппи по-прежнему с нами. По Оскару Осале контракт заключим, видимо, уже после чемпионата мира. Таким образом, у нас осталась одна легионерская вакансия – мы по ней уже работаем. Пока что-либо говорить и объявлять рано. Думаю, это будет игрок из Северной Америки.

Если говорить о Вольском, то мы с Войтеком договорились так: смотрим и наблюдаем друг за другом с чистого листа. Если у него все будет благополучно, и врачи разрешат играть, и курс реабилитации пройдет нормально, то мы обязательно вернемся к разговору о сотрудничестве.