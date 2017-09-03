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10:50 | Хоккей — КХЛ

"Магнитка" поздравила Тимкина с 27-летием


Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения нападающего команды Евгения Тимкина. Сегодня, 3 сентября, форварду исполяется 27 лет.

– Администрация, игроки и тренеры хоккейного клуба "Металлург", болельщики магнитогорской команды сердечно поздравляют Женю с днем рождения, желают крепкого здоровья, удачи в спорте и жизни, успехов и новых побед, – говорится в поздравлении клуба.

Напомним, Тимкин выступает за "Магнитку" с 2013 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата КХЛ он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями и заработав 14 минут штрафа.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/403782/

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