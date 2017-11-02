"Магнитка" подтвердила отставку Воробьева

Магнитогорский "Металлург" подтвердил информацию "СЭ" об увольнении главного тренера Ильи Воробьева. Наставник покинул команду после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (1:3). Исполнять обязанности тренера будет Виктор Козлов.

"Решением президента хоккейного клуба "Металлург" Виктора Филипповича Рашникова главный тренер Илья Воробьев отправлен в отставку. Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоеванные трофеи, и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении пресс-службы "Магнитки".

Напомним, 42-летний специалист возглавлял "Магнитку" с 2015 года, а до этого работал в ее тренерском штабе. В первом же сезоне в качестве главного тренера он выиграл с командой Кубок Гагарина, через год вновь добрался до финала плей-офф, где уступил СКА.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата "Металлург" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, потерпев 14 поражений в 28 играх.