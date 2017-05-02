"Магнитка" подтвердила об уходе Антипина и Береглазова в клубы НХЛ

Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте подтвердил информацию "СЭ" о переходе защитника Виктора Антипина в клуб НХЛ. Как стало известно ранее, 24-летний игрок расторг договор с "Магниткой", рассчитанный до 2018 года. В ближайшее время хоккеист подпишет контракт с "Баффало". Напомним, что Антипин является воспитанником "Магнитки".

В минувшем сезоне он принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 24 (6+18) очками. Также на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх плей-офф. Напомним, что "Металлург" дошел до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах проиграл СКА (1-4).

Также в Северную Америку отправился защитник Алексей Береглазов. Он будет выступать за "Рейнджерс". Соглашение 23-летнего игрока с клубом НХЛ рассчитано на два года. В минувшем сезоне Береглазов провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (1+18) очков, а в плей-офф Кубка Гагарина записал на свой счет шесть голевых передач.