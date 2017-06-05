"Магнитка" подпишет двухлетний контракт с Эллисоном

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с нападающим Мэттом Эллисоном. Он также добавил, что команда продлит соглашение с форвардом Оскаром Осалой.

– С Мэттом Эллисоном скоро подпишем двухгодичный договор, – отметил Величкин. – Пятым легионером станет Оскар Осала, с которым также заключим контракт в ближайшие дни. (Евгений БЕЛОУСОВ)

33-летний Эллисон 2 июня расторг контракт с минским "Динамо" по соглашению сторон. В прошедшем сезоне в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ Эллисон набрал 49 (16+33) очков. В пяти встречах плей-офф он записал на свой счет две заброшенные шайбы.

29-летний Осала записал на свой счет 28 (14+14) очков в 60 встречах регулярного чемпионата, а также 7 (6+1) баллов в 19 играх плей-офф.