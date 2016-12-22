17:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" подписала контракт с 37-летним финном

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Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 37-летним нападающим Томми Санталой. Контракт с финским хоккеистом будет рассчитан до конца текущего сезона.

"В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба "Металлург" было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой", – говорится в сообщении на сайте.

В текущем сезоне Сантала выступал за швейцарский "Клотен", в составе которого провел 29 матчей и набрал 33 (12+21) очка. Также у хоккеиста есть опыт выступления в НХЛ за команды "Атланта" и "Ванкувер".

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/389372/

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