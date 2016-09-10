Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Йокерит". Для хозяев встреча стала первой без главного тренера команды Ильи Воробьева, который вместе со сборной России примет участие в Кубке мира-2016.

Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин забросил свою 428-ю шайбу в чемпионатах страны. По этому показателю 35-летний форвард сравнялся с лидером снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Борисом Михайловым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Вольски - 2 (бол., Ли, Мозякин), 21:24 - 1:0. Талая - 1 (Регин), 41:54 - 1:1. Платонов - 1 (Зарипов, Осала), 47:43 - 2:1. Мозякин - 4 (Коварж, Бирюков), 55:15 - 3:1.

Вратари: Кошечкин - Запольски (58:57 - 59:52).

Штраф: 24 - 20.

Броски: 30 (12+8+10) - 29 (9+8+12).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

10 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".