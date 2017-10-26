"Магнитка" победила "Салават" и прервала 3-матчевую серию поражений

"Салават Юлаев" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому "Металлургу" (1:4). В составе хозяев отличился Йоонас Кемппайнен, у "Магнитки" шайбы на счету Владислава Калетника, Сергея Мозякина, Никиты Пивцакина и Дениса Платонова.
Команда Ильи Воробьева прервала 3-матчевую серию поражений с общим счетом 3:14.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Кемппайнен - 11 (Хартикайнен, Умарк), 6:06 - 1:0. Калетник - 3 (мен.), 39:50 - 1:1. Мозякин - 13 (бол., Эллисон), 40:18 - 1:2. Пивцакин - 7 (мен., п.в., Казионов), 58:03 - 1:3. Платонов - 2 (п.в., Осала), 59:40 - 1:4.
Вратари: Скривенс (57:57 - 58:03, 59:20 - 59:40) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 12.Броски: 38 (11+5+22) - 36 (6+15+15).
Судьи: Белов, Ержабек.
26 октября. Уфа. "Уфа Арена".
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Металлург Мг (хоккей)
- Денис Платонов
- Сергей Мозякин
- Никита Пивцакин
- Илья Воробьев
- Владислав Калетник
- Йоонас Кемппайнен