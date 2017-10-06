"Магнитка" по буллитам переиграла "Куньлунь"

Магнитогорский "Металлург" по буллитам выиграл у "Куньлуня" в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Магнитка" продлила победную серию до трех игр, прервав победную серию пекинской команды, которая длилась три встречи.

На данный момент "Металлург" идет на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Куньлунь" занимает 4-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Эллисон - 7 (бол., Мозякин, Коварж), 12:54 - 0:1. Дронов - 1 (бол., Шос), 13:45 - 0:2. Кейн - 7 (Вольски, Брюле), 15:31 - 1:2. Брюле - 4 (Вольски, Ярвинен), 40:23 - 2:2.

Победный буллит: Эллис.

Вратари: Хелльберг (Кархунен, 13:45) - Кошечкин (Самсонов, 60:49, Кошечкин, 63:03).

Штраф: 12 - 4.

Броски: 27 (5+11+9+2) - 33 (10+13+6+4).

Судьи: Оскирко, Раводин.

6 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.