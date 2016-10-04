"Магнитка" по буллитам обыграла "Салават Юлаев"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Салават Юлаев" - 3:2 Б. Решающий буллит реализовал защитник Крис Ли. "Магнитка" прервала серию "Салавата" из трех побед подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зарипов - 2 (Филиппи, Терещенко), 1:38 - 1:0. Коварж - 7 (бол., Зарипов, Вольски), 25:51 - 2:0. Мих. Воробьев - 3 (Леписто, Умарк), 34:09 - 2:1. Макаров - 3 (Е. Бодров, Арзамасцев), 34:33 - 2:2.

Победный буллит: Ли.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 65:00) - Гаврилов.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 33 (11+11+9+2) - 40 (13+13+11+3).

Судьи: Беляев, Франо.

4 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".