"Магнитка" переиграла "Нефтехимик", "Салават Юлаев" победил "Ак Барс", "Югра" уступила "Автомобилисту"

В заключительном матча регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" дома одолел "Ак Барс" со счетом 4:2.

В парллельных встречах магнитогорский "Металлург" обыграл "Нефтехимик" - 3:2 и "Автомобилист" победил "Югру" - 3:0.

Таким образом, "Автомобилист" занял четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции и в плей-офф сыграет с "Магниткой", которая расположилась на пятой строчке. "Нефтехимик" (6) встретится с "Трактором" (3).

"Ак Барс" выиграл Восточную конференцию и встретится с "Амуром" (8). "Салават Юлаев"(2) сыграет с "Авангардом" (7).

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

1/8 финала плей-офф КХЛ.Опредилились все пары Востока

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Голышев - 18 (Мегалинский), 31:11 - 0:1. Крикунов - 10 (Василевский, Кучерявенко), 36:01 - 0:2. Обидин - 3 (Попов, Симаков), 44:03 - 0:3.

Вратари: Билялов - Сохатский.

Штраф: 10 - 6.Броски: 27 (9+8+10) - 27 (7+14+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

1 марта. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Хайруллин - 4 (бол., Сергеев), 9:15 - 0:1. Филатов - 6 (Сергеев, Волгин), 24:59 - 0:2. Эллисон - 20 (бол., Коварж), 33:43 - 1:2. Тимкин - 12 (Вольски, Терещенко), 43:45 - 2:2. Кокарев - 12 (Тимкин, Пивцакин), 57:01 - 3:2.

Вратари: Самсонов - Ежов (59:27).

Штраф: 8 - 35.Броски: 39 (9+17+13) - 25 (8+5+12).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

1 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Гончаров - 2 (Хартикайнен, Умарк), 7:39 - 1:0. Зубов - 5 (Умарк), 19:52 - 2:0. Секач - 16 (бол., Азеведо, Ландер), 30:11 - 2:1. Лукоянов - 7 (Свитов, Бурмистров), 31:49 - 2:2. Солодухин - 6 (Коротков), 33:05 - 3:2. Бурдасов - 15 (бол., Умарк, Ткачев), 46:49 - 4:2.

Вратари: Налимов - Шарыченков (57:48).

Штраф: 6 - 8.Броски: 19 (8+3+8) - 54 (12+21+21).

Судьи: Белов, Гусев.

1 марта. Уфа. "Уфа Арена".

Турнирная таблица КХЛ