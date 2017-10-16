"Магнитка" одолела "Слован"

Магнитогорский "Металлург" дома победил "Слован" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев три очка (2+1) набрал Никита Пивцакин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Слован" (Братислава) – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Мозякин – 12 (бол., Косов, Пивцакин), 11:15 – 1:0. Пивцакин – 4 (бол., Мозякин), 12:56 – 2:0. Григоренко – 2 (Казионов), 13:57 – 3:0. Геноуэй – 4 (бол., Баркер, Бойчак), 25:49 – 3:1. Пивцакин – 5 (бол., Коварж), 40:44 – 4:1.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 45:37, Кошечкин, 46:28) – Мазанец (Штепанек, 12:56).

Штраф: 10 – 28.

Броски: 36 (14+7+15) – 29 (9+12+8).

Судьи: Одиньш, Соин.

16 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".