"Магнитка" одолела минское "Динамо", Мозякин обошел Михайлова

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо". Решающим стал третий период, когда хозяева, уступая со счетом 1:3, забросили четыре шайбы. Одна из них на счету 35-летнего форварда Сергея Мозякина, который по количеству шайб обошел Бориса Михайлова и стал лучшим снайпером в чемпионатах страны.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Динамо" (Минск) – 5:4 (0:1, 1:2, 4:1)

Голы: Павлович - 1 (Лисовец), 6:23 - 0:1. Матерухин - 1 (Эллисон, Граньяни), 23:16 - 0:2. Вольски - 3 (бол., Мозякин, Коварж), 30:07 - 1:2. Степанов - 3 (бол., Граньяни, Костицын), 37:47 - 1:3. Ден. Казионов - 2 (Терещенко), 42:04 - 2:3. Мозякин - 5 (Ли, Коварж), 42:36 - 3:3. Терещенко - 3 (Антипин, Дм. Казионов), 52:06 - 4:3. Калетник - 3 (Платонов, Осала), 59:17 - 5:3. Ковыршин - 2 (Шинкевич), 59:59 - 5:4.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 23:16, 59:07 - 59:17) - Скривенс.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 60 (13+34+13) - 35 (10+19+6).

Судьи: Конц, Кулев.

13 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".