"Магнитка" одержала волевую победу в Тольятти

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Ли и Владислав Калетник, дубль на счету Александра Семина. У гостей забивали Василий Стрельцов и Андрей Иванов.

"Магнитка" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Лада" идет на 12-й строчке и отстает от зоны плей-офф на 12 баллов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: В. Стрельцов – 9 (А. Стрельцов), 8:25 – 1:0. Иванов – 6 (Комаров), 25:19 – 2:0. Семин – 12, 35:55 – 2:1. Ли – 11 (Коварж, Бирюков), 36:22 – 2:2. Семин – 13 (Береглазов, Сантала), 42:27 – 2:3. Калетник – 5 (бол., Осала, Семин), 54:29 – 2:4.

Вратари: Масальскис – Кошечкин.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 18 (8+6+4) – 40 (6+18+16).

Судьи: Одиньш, Франо.