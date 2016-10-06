"Магнитка" одержала волевую победу над "Трактором", Мозякин забросил 300-ю шайбу в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" на своем льду нанес поражение челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:3. По ходу матча магнитогорская команда уступала 0:2, но в итоге смогла победить. Победная шайба на счету Криса Ли.

Стоит отметить, что в этом матче свою 300-ю шайбу в КХЛ забросил нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Трактор" (Челябинск) – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Голы: Ал. Петров – 1 (бол., Щехура, Шинин), 17:09 – 0:1. Щехура – 6 (мен.), 19:12 – 0:2. Дм. Казионов – 1 (Осала, Терещенко), 27:18 – 1:2. Мозякин – 13 (бол., Ли, Зарипов), 29:51 – 2:2. Коварж – 8 (бол., Семин, Береглазов), 41:39 – 3:2. Кольцов – 6 (Белов), 55:48 – 3:3. Ли – 3 (Семин), 59:08 – 4:3.

Вратари: Самсонов (Кошечкин, 20:00) – Демченко (59:15).

Штраф: 4 – 10.

Броски: 30 (10+12+8) – 33 (11+9+13).

Судьи: Овчинников, Соин.

6 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".