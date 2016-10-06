"Магнитка" одержала волевую победу над "Трактором", Мозякин забросил 300-ю шайбу в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" на своем льду нанес поражение челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:3. По ходу матча магнитогорская команда уступала 0:2, но в итоге смогла победить. Победная шайба на счету Криса Ли.
Стоит отметить, что в этом матче свою 300-ю шайбу в КХЛ забросил нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) – "Трактор" (Челябинск) – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Голы: Ал. Петров – 1 (бол., Щехура, Шинин), 17:09 – 0:1. Щехура – 6 (мен.), 19:12 – 0:2. Дм. Казионов – 1 (Осала, Терещенко), 27:18 – 1:2. Мозякин – 13 (бол., Ли, Зарипов), 29:51 – 2:2. Коварж – 8 (бол., Семин, Береглазов), 41:39 – 3:2. Кольцов – 6 (Белов), 55:48 – 3:3. Ли – 3 (Семин), 59:08 – 4:3.
Вратари: Самсонов (Кошечкин, 20:00) – Демченко (59:15).
Штраф: 4 – 10.
Броски: 30 (10+12+8) – 33 (11+9+13).
Судьи: Овчинников, Соин.
6 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".
историк79
деньги правят миром//// Угу. А в сезоне 15-16 очень даже опять сработал. С той же "Сибирью"))))
20:39
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историк79 не правильно сказал. они не всегда в тени,периодически из нее появляются,но как то мало что ли,не берут роль лидера на себя или берут но мимо этот самый лидер прокатывается)))
20:17
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lee74 Более тактичнее к этой тройке подходить и у магнитки не будет шансов. а как к ней подойдешь? не знаешь откуда от этого звена будет опасность.Из ничего голы сооружают
20:13
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историк79 именно стиль((( в нужный момент это стиль откажет.Как отказал уже в сезоне 14-15 в 1/4 с сибирью.
20:11
историк79
деньги правят миром///// Штампы, благородный дон, штампы... Зарипов забил одну шайбу пока в сезоне. Это что ли бомбардирские качества? То есть они-то имеются, только Зарипов всё больше и больше начинает в силу возраста и скорости использоваться и несколько в другом качестве, в подыгрыше, и выходит в другой тройке. А так ты пеняешь на стиль Магнитки. Ну да, это не Магнитка 90-х с шашками наголо, где забивные все четыре пятерки были. Более рационально играют. А если бы побеждали те, кто больше бегает, то КГ ЦСКА достался бы. А ведь у них 7 матчей было перебегать лисят. Так что сколько бы "Салават" ни бегал, а бегает он всегда очень много, побеждают те, кто шайбу точнее в рамку отправляет))))
20:06
lee74
Более тактичнее к этой тройке подходить и у магнитки не будет шансов.
20:00
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историк79 я не болею ни за других.Но и поражения желать тоже не хочу.Говорю что видел,что не видел не скажу.И салават и трактор играли лучше.Боле того салават вообще задавил и перебегал магнитку начисто! Но! Появляются трое из ларца: Мозякин,Зарипов,Коварж и ...... и шайба в сетке.Не по игре? нет конечно! Скрасило бы это все шайба кого другого(береглазова того же,семина,антипина,калетника,платонова \\\\\\\\\\\\\\\\\\ дерявяшки), но они в тени
19:53
историк79
деньги правят миром/// Ты, благородный дон, вчера за "Салават" душу рвал, сегодня - за "Трактор". Тебе Магнитка поперёк горла? Может, в магазине обманули?)))
19:44
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не выглядели гости убитыми! Куда лучше играли.Но главный козырь хозяев 1 Мозякины,Ли в очередной раз вытащил встречу((( Радует Хотя что передача Береглазова и шайба Казионова разбавили эту обыденность
19:39