"Магнитка" одержала волевую победу над "Куньлунем" на турнире Ромазана

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Куньлунь" со счетом 3:2 в матче Мемориала имени Ивана Ромазана. Отметим, что по ходу встречи российский клуб проигрывал со счетом 0:2 после голов Матиаса Мюттюнена и Войтека Вольски.

В составе победителей по шайбе забросили Томаш Филиппи, Мэтт Эллисон и Николас Шаус.

Мемориал имени Ивана Ромазана

"Металлург" (Магнитогорск) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Голы: Мюттюнен – 1 (бол., Гюнге), 17:21 – 0:1. Вольски – 1 (Хлыстов, Кинрейд), 20:34 – 0:2. Филиппи – 2 (Коварж), 26:20 – 1:2. Эллисон – 2 (Косов), 31:11 – 2:2. Шос – 1 (бол., Мозякин, Коварж), 32:48 – 3:2.

Вратари: Кошечкин – Хелльберг (58:44).