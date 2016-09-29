"Магнитка" одержала пятую победу подряд

Магнитогорский "Металлург" на выезде нанес поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился победой "Магнитки" со счетом 3:0. Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин отразил все 38 бросков соперника. Магнитогорская команда одержала пятую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Коварж – 4 (Ли), 3:13 – 0:1. Мозякин – 11 (Ли, Береглазов), 11:13 – 0:2. Тимкин – 1 (п.в., Платонов), 58:49 – 0:3.

Нереализованный буллит: Вольски (36:50, Металлург).

Вратари: Салак (Красиков, 36:50, Салак, 36:50, 53:54 – 55:24, 55:32 – 55:52, 57:42 – 58:49) – Кошечкин.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 38 (9+16+13) – 23 (10+6+7).

Судьи: Белов, Конц.

29 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".