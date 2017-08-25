"Магнитка" одержала первую победу в сезоне

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для хозяев льда эта победа стала волевой, так как по ходу встречи клуб проигрывал в счете 0:1.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Мозякин и Томаш Филиппи. У гостей отличился Пол Щехура. Для "Магнитки" эта победа стала первой в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Трактор" (Челябинск) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Щехура – 2 (Якуценя), 3:47 – 0:1. Мозякин – 2 (Коварж), 18:48 – 1:1. Филиппи – 1 (бол., Мозякин, Эллис), 58:37 – 2:1.

Вратари: Кошечкин – Демченко (58:55).

Штраф: 14 – 20.

Броски: 39 (11+14+14) – 20 (4+11+5).

Судьи: Беляев, Букин.

25 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".