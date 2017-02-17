"Магнитка" обыграла "Трактор"

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В основное время и в овертайме команды выявить сильнейшего не смогли. В серии буллитов точнее оказались игроки хозяев - победный бросок на счету защитника Криса Ли.
"Металлург" узнает своего соперника в плей-офф после завтрашних матчей, а "Трактор" уже точно встретится с "Барысом".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челябинск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Ли.
Вратари: Самсонов - Демченко.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 33 (7+9+14+3) - 31 (9+5+14+3).
Судьи: Гамалей, Лаврентьев.
17 февраля. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Dorognik.
Вопреки проискам агентов Запада вообще и Кросби персонально, праздник имени Мозякина неизбежен. А на чью мельницу льёт воду Трактор вообще и Демченко персонально - мы обязательно разберёмся.
19:46
БигБосс
Когда же в спорте будут сэксы разбираться?! Что, в ПО без шансов?
19:32