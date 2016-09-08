"Магнитка" обыграла рижское "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" на своем льду нанес поражение рижскому "Динамо". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу магнитогорской команды. Отметим, что рижское "Динамо" имеет в своем активе лишь одну победу в новом сезоне. "Магнитка" одержала вторую победу подряд после серии из четырех поражений.

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"Металлург" (Магнитогорск) – "Динамо" (Рига) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ли – 1 (бол., Мозякин), 15:01 – 1:0. М. Редлихс – 2 (Пуяц, Галвиньш), 33:42 – 1:1. Вольски – 1 (бол., Мозякин, Коварж), 57:45 – 2:1.

Вратари: Кошечкин – Седлачек (33:19 – 33:42, 59:09).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 25 (6+7+12) – 24 (10+7+7).

Судьи: Рогачев, Соин.

8 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".