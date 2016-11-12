"Магнитка" обыграла "Ладу"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" - 5:3. Благодаря этому успеху "Магнитка" вернулась на первое место таблицы Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Лада" (Тольятти) - 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Голы: Филатов - 9 (Иванов, Синицын), 6:37 - 0:1. Мозякин - 20 (бол., Коварж), 13:25 - 1:1. Крысанов - 2 (Филатов), 20:27 - 1:2. Зарипов - 5 (бол.), 27:24 - 2:2. Потехин - 1 (Мозякин, Ден. Казионов), 29:46 - 3:2. Гуркин - 3 (Зернов), 31:44 - 3:3. Ден. Казионов - 7 (Платонов, Дм. Казионов), 33:26 - 4:3. Осала - 6 (Хабаров), 47:53 - 5:3.
Вратари: Самсонов - Ежов (Масальскис, 33:26).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 39 (11+22+6) - 36 (11+8+17).
Судьи: Гусев, Морозов.
12 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".