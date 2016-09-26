"Магнитка" обыграла "Авангард", Мозякин забросил 296-ю шайбу в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Авангардом" - 3:1. Одну из трех заброшенных шайб на свой счет записал форвард "Магнитки" Сергей Мозякин. Этот гол стал для него 296-м в розыгрышах КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ден. Казионов - 4 (Дм. Казионов), 1:16 - 0:1. Кучерявенко - 5 (бол., Медведев), 2:39 - 1:1. Зарипов - 1 (бол., Дм. Казионов, Хабаров), 35:04 - 1:2. Мозякин - 9 (п.в.), 59:01 - 1:3.

Вратари: Фурх (58:48 - 59:01) - Самсонов (34:45 - 35:04).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (8+13+9) - 26 (10+10+6).

Судьи: Ержабек, Оленин.

26 сентября. Омск. "Арена Омск".