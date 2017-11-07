"Магнитка" объявила о возвращении Береглазова

Магнитогорский "Металлург" достиг договоренность со своим воспитанником защитником Алексеем Береглазовым о подписании контракта до конца сезона-2017/18, информирует официальный сайт клуба.

Ранее появилась информация, что 23-летний россиянин, права на которого принадлежат "Рейнджерс", будет арендован "Магниткой". В соглашении Береглазова была прописана возможность вернуться в КХЛ.

В НХЛ Береглазов так и не смог дебютировать. Нынешний сезон он начал в АХЛ, выступая за фарм-клуб "Рейнджерс", в составе которого провел 13 матчей, набрав 4 (1+3) очка.

​Береглазов провел в "Металлурге" четыре сезона и в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.