"Магнитка" не отдаст права на Антипина и Береглазова другим клубам КХЛ по просьбе игроков

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что клуб не станет отдавать права на защитников Виктора Антипина и Алексея Береглазова, которые продолжат карьеру в НХЛ. Он отметил, что клуб пошел на такой шаг по просьбе игроков.

Напомним, что 24-летний Антипин продолжит карьеру в "Баффало", а 23-летний Береглазов - в "Рейнджерс".

- Стопроцентных замен ушедшим игрокам быть не может, - цитирует ТАСС Величкина. - Это жизненная ситуация - мы вырастили ребят, мы горды, что они уехали в лучшую лигу мира. И Витя Антипин, и Леша Береглазов подошли ко мне на прощании с командой и сказали: "Геннадий Иванович, только права на нас, пожалуйста, не передавайте". Это было приятно слышать, на том и решили, что никаких прав никому передавать не будем.

"Магнитка" начнет 10-й сезон КХЛ домашним матчем против "Автомобилиста". Встреча состоится 23 августа, начало - 17.00 по московскому времени.