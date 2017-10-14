"Магнитка" нанесла "Витязю" четвертое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" дома переиграл "Витязь" со счетом 3:1. В составе победителей по разу отличились Ярослав Хабаров, Евгений Бирюков и Оскар Осала, за "богатырей" забил Роман Горак.

Отметим, что для "Витязя" это поражение стало четвертым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Витязь" (Подольск) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Горак - 2 (Швец-Роговой, Паутов), 8:54 - 0:1. Хабаров - 1 (Мозякин, Косов), 22:19 - 1:1. Бирюков - 1 (Эллисон, Хабаров), 39:06 - 2:1. Осала - 5 (Шенфельд, Берестенников), 43:54 - 3:1.

Вратари: Кошечкин - Сапрыкин.

Штраф: 18 - 22.

Броски: 37 (11+12+14) - 43 (16+12+15).

Судьи: Беляев, Оленин.

14 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".