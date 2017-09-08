"Магнитка" нанесла "Ладе" четвертое поражение подряд

"Лада" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла магнитогорскому "Металлургу" (3:5). "Магнитка" одержала третью победу подряд, хозяева потерпели четвертое поражение кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Голы: Тимкин - 1 (Платонов, Хабаров), 6:09 - 0:1. Мозякин - 7 (Коварж), 7:17 - 0:2. Филатов - 1 (бол., Геноуэй, Бочаров), 9:41 - 1:2. Эллисон - 4 (Денисов), 21:58 - 1:3. Филиппи - 2 (Эллисон, Осала), 27:49 - 1:4. Геноуэй - 1 (Новотны, Белоусов), 34:00 - 2:4. Платонов - 1 (Филиппи), 37:03 - 2:5. Сотниекс - 2 (Валуйский), 49:06 - 3:5.
Вратари: Лазушин (Иванников, 7:17, Лазушин, 40:00) - Самсонов.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 24 (7+8+9) - 24 (7+14+3).
Судьи: Бирин, Овчинников.
8 сентября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".