"Магнитка" нанесла "Кузне" пятое поражение подряд. Зарипов набрал 800-е очко в карьере

Магнитогорский "Металлург" на своем льду переиграл "Кузню" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Это поражение стало для новокузнецкого "Металлурга" пятым подряд. "Магнитка" выиграла третий раз кряду. Отметим, что нападающий хозяев Данис Зарипов набрал 800-е очко в карьере в чемпионатах России.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Металлург" (Новокузнецк) – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Антипин – 2 (Зарипов), 0:26 – 1:0. Соловьев – 5 (Комаристый), 22:49 – 1:1. Мозякин – 18, 24:48 – 2:1. Коварж – 14 (Ден. Казионов), 39:58 – 3:1. Емец – 1 (Михеев, Разумов), 56:10 – 3:2.

Вратари: Самсонов – Бирюков (59:32).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 41 (14+14+13) – 34 (9+13+12).

Судьи: Рогачев, Сергеев.

26 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".