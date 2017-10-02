"Магнитка" может вернуть Береглазова и Ли

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что руководство клуба рассматривает возможность возвращения в команду защитников Алексея Береглазова и Криса Ли. Россиянин, в апреле перешедший в "Рейнджерс", в середине сентября был переведен в фарм-клуб нью-йоркцев, а канадец не смог закрепиться в "Лос-Анджелесе" - с ним в конце прошлого месяца был расторгнут пробный контракт.

Мы обсуждаем этот вопрос. Прорабатываем вариант и с Береглазовым, и с Крисом Ли, - цитирует ТАСС Величкина.

Напомним, Березглазов и Ли с 2013 по 2017 год выступали за "Магнтику", приняв участие в завоевании командой двух Кубков Гагарина.