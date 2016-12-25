"Магнитка" едва не отыгралась с 0:4 в матче с "Барысом"

"Барыс" на своем льду нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" – 5:3. Хозяев забросили четыре шайбы еще в первом периоде – хет-трик оформил Найджел Доус. Но затем "Магнитка" смогла сократить отставание до минимума. По голу забили Сергей Мозякин, Томаш Филиппи и Евгений Тимкин. Точку в поединке поставила шайба, заброшенная Константином Пушкаревым в пустые ворота.

Для "Металлурга" поражение стало вторым в последних трех играх (все они прошли на выезде). Несмотря на это, команда продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. "Барыс" занимает седьмую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)

Голы: Доус - 26 (Бойд), 0:59 - 1:0. Доус - 27 (бол., Сан-Пьер, Даллмэн), 5:47 - 2:0. Иванов - 3 (Худяков), 16:07 - 3:0. Доус - 28 (бол., Сан-Пьер), 19:13 - 4:0. Мозякин - 32 (бол., Зарипов, Ли), 24:40 - 4:1. Филиппи - 6 (бол., Береглазов, Осала), 26:33 - 4:2. Тимкин - 5, 40:30 - 4:3. Бойд - 3 (п.в., Пушкарев), 59:59 - 5:3.

Вратари: Пулен - Кошечкин (Загидулин, 16:07, 39:55 - 40:00, 59:01).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 25 (14+8+3) - 34 (8+15+11).

Судьи: Акузовский, Соин.

25 декабря. Астана. "Барыс-Арена".