"Магнитка" думает продлить контракт с Зариповым

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что клуб думает о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым. Форвард выступает в составе "Магнитки" с 2013 года.

- Собираетесь ли вы перезаключить контракт с нападающим Данисом Зариповым? - вопрос Величкину.

- Все нормально будет с Зариповым. Мы думаем о его контракте, думаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В минувшем сезоне 36-летний россиянин провел в составе магнитогорцев 74 матча и набрал 67 (31+36) очков.