"Магнитка" дома проиграла минскому "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" на своем льду потерпел поражение от минского "Динамо" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу гостям принес точный бросок Евгения Лисовца за 4 минуты до завершения третьего периода.

Для "Магнитки" это поражение стало третьим в пяти последних матчах. Минчане за аналогичный отрезок выиграли три встречи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Минск) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Пивцакин - 9 (Эллисон, Чибисов), 13:25 - 1:0. Ковыршин - 7 (Осипов, Коробов), 40:29 - 1:1. Лисовец - 4, 55:14 - 1:2.

Вратари: Самсонов (58:56) - Энрот.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 41 (8+14+19) - 22 (6+9+7).

Судьи: Белов, Овчинников.

3 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".