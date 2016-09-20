"Магнитка" дома победила "Слован"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Слован" – 4:2. Решающую шайбу в этой встрече забросил Сергей Мозякин. "Магнитка" одержала пятую победу в последних шести играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Слован" (Братислава) – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Вольски – 4 (Ли, Мозякин), 4:57 – 1:0. Недорост – 4 (Пластино, Вьеденски), 16:40 – 1:1. Кубалик – 1 (Зиго, Шишка), 18:00 – 1:2. Семин – 3 (бол., Мозякин, Коварж), 31:32 – 2:2. Мозякин – 8 (бол., Ли, Вольски), 55:22 – 3:2. Осала – 2 (бол., Коварж), 56:50 – 4:2.

Вратари: Самсонов – Погге.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 49 (19+13+17) – 26 (5+10+11).

Судьи: Букин, Ибатулин.

20 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".