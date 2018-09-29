"Магнитка" дома обыграла "Локомотив"

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Локомотив" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Сергей Мозякин, Роман Любимов и Иван Верещагин.

У гостей гол в активе Якуба Накладала и Григория Денисенко.

"Локо" с 15-ю очками идет четвертым на Западе. У "Магнитки" 16 очков и пятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Верещагин - 2 (бол., Варфоломеев, Расмуссен), 13:33 - 1:0. Накладал - 4 (бол., Крунвалль), 15:17 - 1:1. Любимов - 5 (Варфоломеев, Чибисов), 24:26 - 2:1. Мозякин - 6 (Бирюков), 35:29 - 3:1. Денисенко - 2 (Локтионов), 59:51 - 3:2.

Вратари: Кошечкин - Коновалов (58:47).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 23 (6+10+7) - 34 (12+10+12).

Судьи: Бирин, Франо.

29 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург"

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