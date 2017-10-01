"Магнитка" дома обыграла "Ладу"

Магнитогорский "Металлург" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ладу" (2:0). Шайбами в составе хозяев отметились Сергей Мозякин и Оскар Осала.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Лада" (Тольятти) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мозякин – 10 (Филиппи, Коварж), 9:59 – 1:0. Осала – 3 (Эллисон, Бирюков), 54:24 – 2:0.

Вратари: Самсонов (19:57 – 20:00) – Лазушин.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 32 (8+14+10) – 28 (8+7+13).

Судьи: Ибатулин, Спирин.

1 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".