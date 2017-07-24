Людучин покинул расположение "Куньлуня"

Тренер "Куньлуня" Игорь Кравчук в своем Твиттере сообщил, что нападающий Роман Людучин покинул расположение команды. 29-летний хоккеист подписывал с китайским клубом просмотровый контракт 10 июня.

"Сегодня покинул расположение команды Роман Людучин. Находился на пробном контракте", – написал Кравчук.

В прошлом сезон форвард выступал за "Югру", провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 19 (8+11) очков. Всего в лиге на его счету 163 (78+85) очка в 382 встречах.